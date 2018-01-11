شاهد صور نادرة للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية

© REUTERS/ HANDOUT خمسة سيناريوهات كارثية يواجهها الشرق الأوسط في 2018

ويظهر الملك في الصورة الأولى وهو يقف بجانب شقيقه الأمير عبد الله بن عبد الرحمن، عام 1936.

أما الصورة الثانية، فقام الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية بنشرها وهي من زيارة الملك عبد العزيز لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى عام 1939.

يذكر أن الملك عبد العزيز ولد عام 1876.

​#الذاكرة_الدبلوماسية | الملك عبدالعزيز والشيخ حمد بن عيسى خلال زيارة الملك المؤسس لـ #البحرين pic.twitter.com/WMGrBWS1tF

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 10, 2018

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صورة جميلة ونادرة الملك عبد العزيز ال سعود مع عبد اللطيف باشا المنديل.. اول وزير تجارة عراقي الصورة امام قصر المنديل في الزبير البصرة — عام 1916م pic.twitter.com/U03L7u0Cc8 — أرض الذكريات (@Awter9) January 10, 2018

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