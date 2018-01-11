شاهد صور نادرة للملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية

أما الصورة الثانية، فقام الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية بنشرها وهي من زيارة الملك عبد العزيز لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى عام 1939.
يذكر أن الملك عبد العزيز ولد عام 1876.
صورة نادرة لــ #الملك_عبدالعزيز مع "فقيه آل سعود وعالمهم" https://t.co/imi1PGOMng #السعودية pic.twitter.com/Dess5RZ939— اخبار 24 — السعودية (@Akhbaar24) January 11, 2018
#الذاكرة_الدبلوماسية | الملك عبدالعزيز والشيخ حمد بن عيسى خلال زيارة الملك المؤسس لـ #البحرين pic.twitter.com/WMGrBWS1tF
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 10, 2018
صورة جميلة ونادرة الملك عبد العزيز ال سعود مع عبد اللطيف باشا المنديل.. اول وزير تجارة عراقي الصورة امام قصر المنديل في الزبير البصرة — عام 1916م pic.twitter.com/U03L7u0Cc8— أرض الذكريات (@Awter9) January 10, 2018
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