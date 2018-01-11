تعطيل مدارس "ضاحية الأسد" بسبب الوضع الأمني المتوتر

© Sputnik. morad saeed نحو 600 طفل من سوريا يدرسون في مدارس أرمينيا

وجاء القرار بعد ساعات من مقتل 6 أشخاص وإصابة 25 بجروح جراء ضربات بقذائف الهاون طال المنطقة من منطقة حرستا الواقعة تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة ما دفع بإدارة المدارس في الضاحية إلى احتجاز الطلاب في المدارس حتى عودة الهدوء للمنطقة.