اليمن... قوات هادي تستعيد تبة استراتيجية في لحج

وتابع، قائلا إن قوات الجيش اليمني هاجمت اليوم الخميس، مواقع لمسلحي "أنصار الله" في التبة الخضراء بمديرية القبيطة، عقب مواجهات عنيفة شهدت تبادلا للقصف المدفعي، انتهت بسيطرة قوات الرئيس هادي على التبة الاستراتيجية.
وأضاف:
"قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الطرفين جراء المواجهات، التي تأتي بعد وصول تعزيزات للجيش اليمني من اللواء الرابع حماية رئاسية".
وأوضح أن التعزيزات كانت تستهدف استعادة السيطرة على المواقع العسكرية كافة من قبضة "أنصار الله" في مديريتي القبيطة وطور الباحة القريبة من محافظة عدن جنوب اليمن.
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