اليمن... قوات هادي تستعيد تبة استراتيجية في لحج

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، موقعاً مهما في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأشار مصدر محلي في محافظة "لحج" جنوبي اليمن لوكالة " سبوتنيك " إلى أن ذلك التقدم كان إثر مواجهات مع مسلحي جماعة أنصار الله ، وذلك بعد يوم واحد من إعلانهم السيطرة على الموقع.

وتابع، قائلا إن قوات الجيش اليمني هاجمت اليوم الخميس، مواقع لمسلحي "أنصار الله" في التبة الخضراء بمديرية القبيطة، عقب مواجهات عنيفة شهدت تبادلا للقصف المدفعي، انتهت بسيطرة قوات الرئيس هادي على التبة الاستراتيجية.

وأضاف:

"قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الطرفين جراء المواجهات، التي تأتي بعد وصول تعزيزات للجيش اليمني من اللواء الرابع حماية رئاسية".

وأوضح أن التعزيزات كانت تستهدف استعادة السيطرة على المواقع العسكرية كافة من قبضة "أنصار الله" في مديريتي القبيطة وطور الباحة القريبة من محافظة عدن جنوب اليمن.