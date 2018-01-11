"حماس": عائلة الضابط الإسرائيلي جولدن تتاجر بمعاناة ابنها المفقود

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" شريط فيديو أعده مكتبها الإعلامي يظهر والدة الضابط هدار جولدن، المحتجز لدى حماس وهي تخاطب الأمم المتحدة وتقول إن ابنها خطف أثناء تهدئة إنسانية .

© AP Photo/ Adel Hana صحيفة: عرض مفاجئ من "حماس" بشأن سلاحها

رام الله — سبوتنيك . وأكدت كتائب القسام أن الفيديو يثبت أن الضابط تعرض للكمين داخل حدود القطاع في الساعة السابعة وعشرين دقيقة أي قبل سريان التهدئة بأربعين دقيقة، وذلك في الأول من أغسطس/آب 2014، قبل أن تبدأ إسرائيل بعدوانها على رفح الذي قتلت فيه مئات الفلسطينيين.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: "عائلة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الأسير في غزة منذ العام 2014 تتاجر بمعاناة ابنها المفقود".

يذكر أن كتائب القسام تحاول إبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل على غرار صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2014.