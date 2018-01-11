بالصور... مدافع "الهاوتزر" تدك معاقل الإرهابيين في سوريا

في البداية، تم استخدام هذه المدافع لحماية قاعدة حميميم الروسية في طرطوس، وتم مشاهدة أول استخدام لها من قبل القوات السورية في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016، خلال المعارك حول تدمر، حيث تقع قاعدة "تي 4".

وتتمتع مدافع "2A65" بدقة عالية، حيث يمكن استخدام ذخيرة شديدة الانفجار ضد أهداف تقع على مسافات بعيدة.

وتم استخدام هذه المدافع في العديد من المعارك ضد الإرهاب الدولي، وذلك بعد المعركة حول القاعدة "تي 4" في ريف حمص، كما تم استخدامها في المعارك الحالية في إدلب.

ويستطيع المدفع أن يطلق 7 قذائف في الدقيقة. ويبلغ وزنه 7 أطنان. ويبلغ المدى المجدي 28 كيلومترا، ويتألف طاقمه من 8 أفراد.