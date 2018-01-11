قرار جديد بشأن السماح بالسفر للسعودية دون محرم

© REUTERS/ Saudi Arabia حقيقة إلغاء الأمر الملكي بشأن قيادة المرأة السعودية للسيارة

فقد نقلت صحيفة " عرب نيوز " السعودية عن المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة قررت السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات اللواتي تجاوزن سن 25 عاما، دون اشتراط وجود "محرم" معهن لدخول المملكة.

وأوضح المدير العام للهيئة عمر المبارك أن التأشيرة السياحية ستصدر بشكل مفرد. وستكون مدة صلاحيتها 30 يوما، وهي مختلفة عن تأشيرات العمل والحج والعمرة والزيارة.

وأضاف أن السعودية تعد حاليا نظاما لإصدار تأشيرات إلكترونية. ومن المتوقع أن تسمح سياسة التأشيرات الجديدة للمسافرين باكتشاف مناطق سياحية جديدة في المملكة وبشكل عام ستساهم في نمو النشاط السياحي في البلاد.

ومن المنتظر أن يخلق ارتفاع معدل السياحة المزيد من فرص العمل، حاليا يزور المملكة أكبر عدد من الأجانب خلال موسم الحج.

وقد طرحت هذه المبادرة ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وهو مشروع يهدف إلى زيادة نشاط الاستثمار والسياحة في المملكة العربية السعودية.