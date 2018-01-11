الدفاع الروسية تكشف تفاصيل عن الطائرات المسيرة التي هاجمت حميميم

وأشار نوفيكوف "التحقيقات الاولية تشير الى ان المادة المتفجرة في الذخائر استخدمت "تي اي ان"، التي هي اقوى من نظيرتها "ار دي اكس". وهذه المادة تصنع في عدد من البلدان بما في ذلك اوكرانيا".
وقال نوفيكوف للصحفيين "أن الطائرات بدون طيار التي استخدمت في الهجوم على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا كانت يدوية الصنع".
وأضاف "يجب الإشارة إلى أننا رصدنا ظهور طائرات بدون طيار من الأنواع والإصدارات الجديدة لدى المسلحين في سوريا بعد عدة أيام بعد ظهورها في السوق في بلدان مختلفة. الطائرات بدون طيار التي استخدمت من قبل المسلحين لضرب المنشآت العسكرية الروسية في سوريا في الليلة من 5 لـ6 كانون الثاني/يناير 2018، كانت مستخدمة لأول مرة".
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