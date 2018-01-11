تسجيل
17:22 11 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    أعلام إسرائيلية على خلفية مسجد قبة الصخرة، القدس 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017علم إسرائيل على خلفية مدينة القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    أمين عام جبهة التحرير: "صفقة القرن" محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

    © AFP 2018/ THOMAS COEX © REUTERS/ Ronen Zvulun
    1 / 2
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن ما يسمى بـ"صفقة القرن" هي من الأساس "تصفية للقضية الفلسطينية والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني".

    أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    Wikipedea
    قيادي فلسطيني: السعودية سلمتنا مقترحات "صفقة القرن"
    ولفت أبو يوسف، في تصريحات لبرنامج "بوضوح" على راديو "سبوتنيك"، إلى أن المسمى الصحيح لها هو "صفعة القرن"، مضيفا أن هذه الصفقة "مرفوضة دوليا وعربيا، وليس هناك من يدعمها على كافة الأصعدة".

    وحول آليات ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قال أبو يوسف "تستند الصفقة إلى ألا تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، من خلال إعلان ترامب أنها عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والحرب المفتوحة والمعلنة ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حجب أموال المساعدات المقدمة للفلسطينيين، والتهديد بعدم توريد مساعدات اللاجئين عن طريق منظمة الأونروا، في خطوة من شأنها تصفية حق عودة اللاجئين".

    وأوضح أبو يوسف أن من آلياتها "توسيع رقعة الاستيطان، ببناء مليون وحدة استيطانية جديدة خلال الـ20 عاما القادمة، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتهويد وتغيير معالم المدينة في ظل ممارسات قوات الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

    كما لفت إلى أن نقل الصفقة إلى الجانب الفلسطيني بوساطة سعودية، نقلاً عن الطرف الأمريكي المتمثل بـ"جاريد كوشنير"، مستشار ترامب وصهره، لا يعني بالضرورة قبول الجانب السعودي ببنود الصفقة.

    كما نفى الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية قبول السعوديين بوجهة النظر الأمريكية، مشيدا بالموقف السعودي الواضح والمناصر للقضية الفلسطينية.

    سياسي فلسطيني نبيل شعث يتحدث لوسائل اعلام بشأن الوضع في القدس، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    سياسي فلسطيني: "صفقة القرن" ماتت قبل أن تولد
    وردا على سؤال بشأن حقيقة منح جزء من أراضي سيناء المصرية للفلسطينيين ضمن دولة فلسطينية جديدة، أكد أبو يوسف أن الجميع رفض هذا قولا واحدا، متابعا "لا صحة لما يتم ترويجه إعلاميا عبر المنابر العبرية حول ذلك، فهم يهدفون لمعرفة ردود الفعل الشعبية العربية عليه".

    وفي سياق الحديث عن مستقبل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في ظل بروز ملامح "صفقة القرن"، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن حكومة نتنياهو هي من شنت حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني، وبات معروفا وبشكل واضح أنها غير راغبة بالحل.

    واتهم أبو يوسف حكومة نتنياهو بأنها تسعى لفرض سياساتها من تهويد، ومصادرة الحقوق الفلسطينية، والبعد عن أي إمكانية للحديث عن أفق سياسي.

    وكان عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية أحمد مجدلاني قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء له مع التلفزيون الفلسطيني، أن "صفقة القرن" المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عملية التسوية في الشرق الأوسط، نقلت إلى السلطة الفلسطينية عبر السعودية.

    انظر أيضا:

    عباس يعتزم زيارة موسكو الشهر المقبل لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس
    نتنياهو: مقرا الكنيست والحكومة سيكونان في القدس بغض النظر عن مسار عملية التسوية
    الجامعة العربية تحدد موعد استئناف اجتماعات مجلسها الوزاري بشأن القدس
    وزراء الخارجية العرب يجتمعون أول فبراير بشأن القدس
    من خفايا لقائه الأخير... نصر الله يكشف موعد دخول "القدس" (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    صفقة القرن, أخبار فلسطين, الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل, وكالة العمل والإغاثة للأمم المتحدة الأونروا, منظمة التحرير الفلسطينية, صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, واصل أبو يوسف, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك