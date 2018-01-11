بعد إغلاق الحدود... تصريح جديد للبشير بشأن "محاولات الاستهداف"

جدير بالذكر أن السودان سحب سفيره من مصر بغرض التشاور، فيما قررت الخرطوم إغلاق حدودها مع إريتريا وإرسال قوات عسكرية إلى هناك، بحسب ما قاله والي كسلا آدم جماع.
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد نفى إغلاق بلاده للمعابر التي تربطها مع مصر.
قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن الراية التي استشهد من أجلها الأبطال وبذلوا أرواحهم فداء للوطن ستظل مرفوعة.
جدير بالذكر أن السودان سحب سفيره من مصر بغرض التشاور، فيما قررت الخرطوم إغلاق حدودها مع إريتريا وإرسال قوات عسكرية إلى هناك، بحسب ما قاله والي كسلا آدم جماع.
وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد نفى إغلاق بلاده للمعابر التي تربطها مع مصر.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)