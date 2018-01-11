اليمن... أول ظهور لطارق صالح منذ اغتيال عمه (صور)

نشرت تقارير صحفية سعودية ويمنية عديدة، اليوم الخميس، صورا لأول ظهور لطارق صالح، منذ مقتل عمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

© AP Photo/ Hani Mohammed المؤتمر يطالب "أنصار الله" بتسليم جثة على عبدالله صالح

نشرت صحيفة "الرياض" السعودية، مجموعة من الصور، أشارت إلى أنها تخص العميد طارق صالح ، في مدينة "عتق" عاصمة محافظة "شبوة" الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف.

وظهر طارق صالح، اليوم، أثناء تقديمه واجب العزاء في أسرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، إثر مقتله في 4 ديسمبر/ كانون الأول.

بعد عودة طارق محمد عبدالله صالح من الامارات اول عمل يقوم به هو تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد عارف عوض الزوكا في شبوة pic.twitter.com/1WX5NdS4mh — مختار الرحبي (@alrahbi5) January 11, 2018

الظهور الأول لـ طارق محمد عبدالله صالح ب #شبوة وهو يقوم بواجب العزاء في عارف الزوكا الذي قتل مع عمه عفاش؛ رسالة قوية للمليشيات الحوثية بأن الثأر هو شعار المرحلة القادمة وأنه سيقود المعارك التي عجزت عنها التباب ربما. pic.twitter.com/gL9KN4K3d5 — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) January 11, 2018

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في مطلع شهر ديسمبر الماضي، مقتل صالح، أثناء محاولته الخروج من العاصمة صنعاء، فيما شنت إثرها حملة مداهمات تخص بعدد من أنصاره، وفر عدد من أسرته خارج المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".