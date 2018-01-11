اليمن... أول ظهور لطارق صالح منذ اغتيال عمه (صور)

وظهر طارق صالح، اليوم، أثناء تقديمه واجب العزاء في أسرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، إثر مقتله في 4 ديسمبر/ كانون الأول.
بعد عودة طارق محمد عبدالله صالح من الامارات اول عمل يقوم به هو تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد عارف عوض الزوكا في شبوة pic.twitter.com/1WX5NdS4mh— مختار الرحبي (@alrahbi5) January 11, 2018
الظهور الأول لـ طارق محمد عبدالله صالح ب #شبوة وهو يقوم بواجب العزاء في عارف الزوكا الذي قتل مع عمه عفاش؛ رسالة قوية للمليشيات الحوثية بأن الثأر هو شعار المرحلة القادمة وأنه سيقود المعارك التي عجزت عنها التباب ربما. pic.twitter.com/gL9KN4K3d5— جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) January 11, 2018
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في مطلع شهر ديسمبر الماضي، مقتل صالح، أثناء محاولته الخروج من العاصمة صنعاء، فيما شنت إثرها حملة مداهمات تخص بعدد من أنصاره، وفر عدد من أسرته خارج المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".
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