وزارة العدل الأمريكية تحقق في قضايا مخدرات وغسيل أموال "تشتبه تورط حزب الله بها"

قررت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال قالت إن "حزب الله" متورط بها.

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن وزارة العدل قررت تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في عملية تهريب المخدرات وغسيل الأموال "المتورط بها حزب الله"، حسب الوكالة.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بعد "تقارير تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أحبطوا محاكمات المخدرات المتعلقة بحزب الله خوفا من تعريض الاتفاق النووي مع إيران للخطر".

ونقلت الوكالة عن النائب العام، جيف سيسيونس، قوله "الفريق سيستعرض الأدلة من برنامج إدارة مكافحة المخدرات في عهد أوباما المسمى مشروع كاساندرا".