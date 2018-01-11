إصابة حقل دواجن بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في محافظة بابل

أعلن وزير الزراعة العراقي، فلاح حسن زيدان اللهيبي، اليوم الخميس، إصابة حقل واحد لتربية الدواجن في محافظة بابل وسط العراق، بمرض إنفلونزا الطيور، وذلك بعد أيام من السيطرة على بؤرة أصيبت بالمرض في محافظة ديالي.

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي للوزارة، حميد النايف، في بيان، إن "دائرة البيطرة تحركت بمجرد علمها بالخبر بكافة كوادرها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة من أجل الوقوف على مكان الإصابة المفترضة، وتم أخذ عينات من البؤرة المصابة وإرسالها إلى المختبرات المركزية في دائرة البيطرة التي شخصتها بأنها العترة ""إتش5إن8".

© REUTERS/ BAZ RATNER مراكز صحية عراقية تدخل حالة الإنذار بسبب مرض خطير

ولفت النايف إلى أن "مرض إنفلونزا الطيور من الأمراض التي تنتقل بواسطة الطيور المهاجرة خلال هذا الموسم، الذي يشهد هجرة مكثفة للطيور إلى العراق"، مشيراً إلى" أنه سبق وأن تم تشخيص بؤرة أصابة بمرض إنفلونزا الطيور في محافظة ديالى في الأيام القليلة الماضية، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل".

وأوضح النايف أن "المرض ظهر في عدد من الدول المجاورة وآخرها المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الزراعة العراقية بمنع استيراد الدواجن ومنتجاتها منها نتيجة الإصابة بهذا المرض".

يذكر أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أعلنت يوم الإثنين الماضي، إن العراق أبلغ عن رصد تفش للسلالة "إتش5إن8" الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في ديالى بوسط البلاد.

وقالت المنظمة، ومقرها في باريس، في تقرير على موقعها الإلكتروني نقلا عن وزارة الزراعة العراقية إن الفيروس اكتُشف يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر، في مزرعة بها 43 ألف طائر وأدى إلى نفوق 7250 منها.