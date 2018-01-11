"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر القوات الخاصة السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني، إطلاق صاروخ باليستي من نوع "قاهر M2" على معسكر القوات الخاصة السعودية ومرابض الأباتشي في نجران.