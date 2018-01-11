البشير: القوات المسلحة السودانية متحسبة لأي عدوان خارجي على البلاد

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، أن قواته المسلحة في أعلى درجة استعداد لصد عدوان خارجي محتمل على البلاد.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH الرئيس السوداني يتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة

الخرطوم — سبوتنيك . قال البشير، اليوم الخميس، حسب موقع شبكة "الشروق" الإخبارية، أثناء كلمة أمام حشود كبيرة من المواطنين، في مدينة سنار، بمناسبة الاحتفال بأعياد "الشهيد"، والـ"25"، إن "القوات المسلحة والقوات النظامية والمجاهدين على استعداد لصد كل من يحاول الاعتداء على البلاد".

وأضاف البشير، بأن " العهد مع الشهداء، أن تظل الراية مرفوعة رغم كيد المتآمرين والمتمردين وأن المجاهدين مستعدون لحماية البلاد وحماية الدين وعهدنا مع الشهداء، أن نظل قابضين على الزناد".

وأكد الرئيس البشير، التزام الدولة، بدعم أسر وأبناء وأرامل الشهداء، وتوفير كل ما يلزمهم لمواجهة ظروف الحياة، مشيداً بأداء منظمة الشهيد خلال السنوات الماضية، داعياً لتذكر قيم الشهادة.

وتناولت صحيفة "الانتباه" الأكثر انتشاراً في السودان، عن مهددات لعدوان على السودان من الناحية الشرقية للسودان، وتقول الصحيفة إن القوات المسلحة السودانية نفذت عملية تأمين هي الأعلى في تاريخ الحدود الشرقية بعد إغلاقها الأسبوع الماضي، تحسباً لأية تهديدات محتملة عبر خطة عسكرية لدولتي إريتريا ومصر ضد السودان، حسب الصحيفة السودانية.

وتشهد هذه الأيام العلاقات السودانية المصرية، تأزماً في الآونة الأخيرة على أعقاب تصاعد النزاع حول تبعية مثلث حلايب المتنازع عليه منذ عشرات الأعوام، بين البلدين، بالإضافة إلى، الخلافات الجارية بين دولتي السودان مع مصر حول بعض النقاط في التقرير الاستهلالي للشركات المشرفة على الآثار الفنية في قيام سد النهضة على الدولة.