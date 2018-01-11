الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا أهمية تنفيذ اتفاقيات أستانا بشأن سوريا

أكد الرئيسان الروسي والتركي، اليوم الخميس، على أهمية تنفيذ اتفاقيات أستانا بشأن سوريا.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi بوتين: الهجوم على قواعدنا في سوريا محاولة لتقويض العلاقات مع الشركاء

موسكو- سبوتنيك. ذكر الكرملين، في بيان له، أن "الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أكدا، خلال اتصال هاتفي، على أهمية تنفيذ اتفاقيات أستانا بشأن سوريا".

وأوضح الكرملين أن الرئيسين أشارا، في حديثهما، إلى أولوية التسوية السياسية في سوريا، وأن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي مطلوب منه مساهمة كبيرة في هذا الشأن.

كما أكد أردوغان وبوتين "ضرورة تكثيف جهود الجيش وأجهزة الأمن لمحاربة الإرهابيين بعد الهجوم على قاعدة حميميم في سوريا".

وأضاف الكرملين "الرئيس الروسي، خلال حديثه مع أردوغان، أشار إلى ضرورة تفعيل جهود العسكريين وأجهزة الأمن لمحاربة الإرهاب، وذلك بعد الهجمات على حميميم".

وتابع "الرئيس الروسي أشار إلى هجمات التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون على القاعدة الروسية في حميميم باستخدام طائرات مسيرة حديثة، لافتا إلى ضرورة تفعيل جهود العسكريين وأجهزة الأمن في البلدين بهدف محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بشكل فعال".