التحالف يكشف عن أدلة وجود خبراء أجانب مع "أنصار الله"

كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، عن وجود أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم "أنصار الله".

وقال العقيد المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض: "ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة"، لافتًا إلى أن "ميناء الحديدة بات منطلقا للأعمال الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة".

وقال العقيد المالكي إن "المنافذ الإغاثية لليمن مفتوحة أمام الدول المانحة والمنظمات لإرسال المساعدات الإغاثية الى اليمن"، مؤكدا أن "معاناة الشعب اليمني سببتها مليشيات الحوثي الانقلابية"، على حد قوله.

وأضاف أن حركة دخول شحن الإغاثة وسفن الوقود إلى ميناء الحديدة مستمرة وأن التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات عبر المنافذ البحرية اليمنية.

وتابع، أن جماعة "أنصار الله" أطلقت 87 صاروخا باليستيا على المدن السعودية مما ألحق عدة خسائر واضحة في الشوارع.

وأشار إلى أن "هناك 4 سفن موجودة حاليا في ميناء الحديدة تقوم بتفريغ الحمولات بعد الحصول على تصريح".