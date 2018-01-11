قطر تتهم الإمارات باختراق مجالها الجوي وتشتكيها إلى الأمم المتحدة

وجهت المندوبة الدائمة لدولة قطر، السفيرة علياء أحمد آل ثاني، رسالة خطية متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، تضمنت شكوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.

القاهرة — سبوتنيك . وأوردت الرسالة، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، والتي نشرت اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، أوردت وقت وتاريخ ومكان ومدة اختراق المقاتلة الحربية، وقالت: "إن الطائرة حلقت فوق إحدى المناطق الاقتصادية التابعة لدولة قطر، على ارتفاع نحو 33 ألف قدم، ولمدة دقيقة واحدة"، وأكدت أنها دخلت المجال الجوي القطري، دون علم، أو موافقة السلطات في بلادها.

واعتبرت المندوبة القطرية الحادثة:

انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وسلامة حدودها وأراضيها، وتأتي في سياق "الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة"، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر.

وأكدت السفيرة آل ثاني، أنه: "في حال تكرار مثل هذا الاختراق، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظاً على حقها السيادي، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية".

ولم يصدر من جانب دولة الإمارات أي تعليق حول الاتهامات القطرية تجاهها، ولم يعرف الرد الذي تلقته قطر من المسؤولين الدوليين على تلك الشكوى.