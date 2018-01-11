"أرامكو" تخطط لإنشاء أكاديمية لعلوم الطيران في السعودية

© AP Photo/ John Moore أرامكو السعودية تدعو بنوكا لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بدور في الإدراج

القاهرة — سبوتنيك . ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "أرامكو" وقعت مذكرة تفاهم مع وزارات ومؤسسات وشركات سعودية، اليوم الخميس 11 يناير / كانون الثاني، لإنشاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران.

وجاء توقيع "أرامكو" مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة المدن الاقتصادية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، ووزارة التعليم، وإعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وشركة تقنية للطيران.

وتحدد المذكرة الأحكام التي سيعمل بموجبها الشركاء، لتأسيس وإنشاء الأكاديمية، التي سيكون نادي الطيران السعودي في مطار "الثمامة" بالرياض، مقرا لها.

وأوضح نائب الرئيس للخدمات الصناعية ومدير عام التدريب والتطوير في "أرامكو"، عبدالحكيم القوحي، أن دراسة الجدوى تشير إلى أن الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران ستلبي احتياجات سوق العمل المحلي بحيث يصبح قادرا على توفير نحو ثلاثة آلاف وظيفة في مجال الطيران بحلول العام 2023، وبسعة تدريبية تصل إلى 1450 متدربا، من طيارين وفنيين صيانة الطائرات.

وبحسب (واس)، فإن تأسيس وإنشاء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران يأتي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية، التي يسعى الشركاء إلى تحقيقها في مجال اهتمامهم بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة، وذلك تماشيا مع الخطة الاقتصادية والتنموية "رؤية 2030"، و"برنامج التحول الوطني 2020".