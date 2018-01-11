تسجيل
01:36 12 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    فيصل المقداد يتحدث في ندوة سوريا بشائر النصر

    فيصل المقداد: نطالب تركيا بسحب قواتها من سوريا

    © Sputnik. Mohammad Najm
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    قال نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد إن "الوجود التركي في سوريا هو وجود عدواني وغير مقبول تحت أي عنوان وتحت أية مبررات".

    الجيش السوري يكتسح معاقل النصرة ويتقدم في ريف ادلب
    © Sputnik. Morad Saeed
    الجيش السوري يسيطر على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب
    وأضاف المقداد: "نطالب الحكومة التركية بسحب كل قواتها وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا وسحب قواتها من الأراضي السورية".

    وحول الموقف السوري من وجود قواعد وقوات أمريكية على الأراضي السورية قال المقداد: "أي وجود لقواعد أجنبية غير مقبولة من الحكومة السورية وهو وجود عدواني واحتلال وسنتعامل مع ذلك على هذه الأساس".

    وقد أطلق نائب وزير الخارجية السورية خلال ندوة فكرية أقامها اتحاد شبيبة الثورة اليوم في مكتبة الأسد بدمشق بعنوان "سوريا بشائر النصر"  عن جملة من المواقف تجاه التطورات السياسية في سورية والمنطقة عموماً.

    وعلق المسؤول السوري على أنباء تتحدث عن تردد الأمم المتحدة في المشاركة في مؤتمر سوتشي القادم في روسيا وقال: "هذا التردد ليس مفاجئاً لنا لأن دي مستورا غير جاد في الوصول إلى حل وأعتقد أن مجرد تردد المبعوث الأممي الخاص في حضور مؤتمر يمثل أبناء الشعب السوري هو أمر غير مسؤول ويتناقض مع مهمته ويجب على المجتمع الدولي أن يحاسبه على هذه المواقف".

    وأردف المقداد قائلاً:

    "دي مستورا غير مؤهل لقيادة عملية سلمية تؤدي إلى سلام المواطنين السوريين وحالياً نحن نجري مراجعة كل مواقف المبعوث الأممي في ضوء مشاركته أو عدم مشاركته في مؤتمر سوتشي الذي سيحضره 1500 مواطن سوري من الدولة السورية والمعارضة ونحن نقول أنه يجب أن يكون هذا المؤتمر خطوة أولى لإعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع سوريا".

    وحول الموقف السوري من مؤتمر جنيف قال نائب وزير الخارجية السوري: "شاركنا في جنيف وأعلنا أننا نقبل ما يضمن التوصل إلى حل سياسي لكن بعض الدول تريد أن تكسب من خلال الحل السياسي ما عجزت عن كسبه بالسلاح وبالعمل العسكري، وسوريا لن تقبل بفرض أي حلول يرفضها الشعب السوري وهي لم تفعل ذلك في ذروة الهجمة عليها".

    ندوة فيصل المقداد
    © Sputnik. Mohammad Najm
    ندوة فيصل المقداد

    وأضاف: "في جنيف 8 حضر وفد من مؤتمر الرياض 2 بضغوط وإملاءات من دول الغرب للمعارضات ليخرجوا ببيان لم يختلف عن المواقف السابقة وليضعوا شروطاً مسبقة ولهذا نحن رفضنا الجلوس مع هذا الوفد الذي لم يبتعد عن طرح الشروط المسبقة ومن غير المستغرب أن نشاهد المبعوث الأممي دمستورا يحضر جنيف ويحاول الترويج لنتائجه فيما يدعو القرار الدولي 2254 إلى حضور معارضة سورية تمثل كافة أشكال المعارضة لكن دي مستورا لم يصل إلا إلى معارضة الرياض ومنصتين للمعارضة لدينا تحفظات عليها ونحن نريد معارضة حقيقية تمثل رأي الشارع السوري ولا تمثل من اشتراها لكي يكون له دور مؤثر في سوري". مشيراً إلى أن أغلبية الشعب السوري تؤمن بدور الحكومة السورية في تمثيل هذا الشعب.

    وحول سبب فشل الجولة الثامنة من مؤتمر جنيف قال المقداد: "فشل الجولة كان بسبب الانحياز التام لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة ولصالح من يدفع لهذه المجموعات وليس لصالح من يدافع عن الشعب السوري".

    وأضاف:

    "سرنا في مسار أستانا الذي جاء رداً على فشل جنيف فالمبعوث الأممي دي مستورا لم يلعب دوراً جدياً لحل الأزمة وكان منحازاً لصالح من يملي عليه من الدول الغربية ومن يريد استمرار هذه الحرب بالطريقة السياسية لأنهم لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم عسكرياً".

    وتابع قائلاً: "الغرب أدرك أن  ثمن هذه الحرب كان باهظاً ويجب وقفها وأن القوى التي خاضتها باتت تخشى الفشل في تحقيق أهدافها فجاءت محادثات أستانا وكان الأصدقاء الروس والإيرانيين ضامنين لحكومة الجمهورية العربية السورية فيما كانت تركيا ضامنة للمجموعات الإرهابية ويعتقد الأصدقاء الروس أنه يمكن الوصول إلى حل سياسي بدلاً من الحل العسكري فالثمن الذي يدفعه الشعب السوري كبير ونحن نلاحظ التناقض التركي الذي لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه في أستانا حيث لم ينفذ أي شيء على الإطلاق في المناطق التي تتواجد فيها قوات تركية".

    وحول المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين قال نائب وزير الخارجية: "هناك 5000 معتقل لدى المجموعات المسلحة في سجن التوبة بمنطقة دوما بينهم أطفال ونساء وشيوخ ولا ننسى كيف وضعت المجموعات المسلحة التي أطلقوا عليها اسم "معارضة معتدلة" النساء في أقفاص لكي لا يسمحوا للجيش السوري بقصف المناطق التي يسيطر عليها".

    وأضاف:

    "نحن مع إطلاق سراح من يستحق لكن لا يجب أن ننسى المختطفين لدى تلك المجموعات المسلحة وهم بعشرات الآلاف ويجب على المسلحين أن يقدموا قوائم بأسماء هؤلاء ممن لم تهتم لأمرهم المنظمات الدولية والذين يلاقون العذاب في أقبية الإرهابيين وعلى تلك المجموعات أن تقدم معلومات عن هؤلاء المختطفين الموجودين لديها".

    وحول الموقف من التصريحات التي تتحدث عن تغيير للدستور أكد المقداد أن "الدستور السوري لا يمكن صياغته إلا على الأرض السورية ويجب احترام الدستور القائم وهو من أحدث الدساتير الدولية والماد 65 منه تتيح مناقشة الدستور وفتح المجال للتعديل من خلال مرسوم تشريعي يدعو إلى فتح فقرة يراد تعديلها أو من خلال قيام ثلث أعضاء مجلس الشعب بتشكيل لجنة تعيد صياغة فقرات من الدستور".

    وقال:

    "البديل عن الدستور هي الفوضى والضياع وعندما يتم إلغاء دور الدولة فهذا أمر خطير ويتعارض مع القرار الدولي 2254 ونحن لن نسمح بتفتيت وحدة أرض سوريا ولا بتعطيل الدستور ولا تعطيل المؤسسات الدستوري السورية ولا تنازل عن ذلك تحت أيه ضغوط".

    واعتبر المقداد أن "الحرب التي شنتها قوى الإرهاب والعدوان على سوريا ما كانت لتكون لولا وجود قوى تخطط منذ زمن طويل لهذه الحرب وما الإشارات الأولى على أن هناك مسيرات سلمية أو احتجاجات إلا لتسهيل عملية الوصول إلى المواطن لتضليله لما يحدث على أرض الواقع".

    وحول ما حدث في إيران مؤخراً من احتجاجات أشار المقداد إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل وعملائهما في المنطقة بدؤوا يعملون في إطار ما يسمى "الثورة الملونة" للسيطرة على السلطة في إيران بشكل مخملي دون ان يدفعوا ثمناً لذلك الهدف".

    وعبر نائب وزير الخارجية السوري عن الاستغراب أن "تطالب دول مثل السعودية وقطر بتغييرات في الدول العربية وغيرها فيما هي أبعد ما تكون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان سيما وقد ساهمت بتقتيل عشرات المواطنين العرب في ليبيا وفي اليمن  وسوريا".

    وحول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس أوضح المقداد أن ذلك "يأتي في إطار تنفيذ مخطط قديم"، موضحاً أن "الكونغرس الأمريكي اعتمد هذا القرار بعد عام 1973 لكن لم يكن ليجرؤ أحد من الرؤساء الأمريكيين على اتخاذ هذا القرار وكانوا يقومون بتمديد صلاحيات هذا القرار بانتظار اللحظة المواتية".

    وأكد نائب وزير الخارجية السوري أن "الحرب على الإرهاب مستمرة وهي تحقق إنجازات مهمة في كافة أنحاء سوريا وبعد الإنجازات التي تحققت في حلب بإنهاء سيطرة "جبهة النصرة" و"داعش" والمجموعات المرتبطة بها وهذا الانتصار شكل نقلة نوعية في تاريخ الحرب على الإرهاب".

    ندوة فيصل المقداد
    © Sputnik. Mohammad Najm
    ندوة فيصل المقداد

    وبين المقداد أن "الدول الغربية لا تريد لسوريا أن تنتصر ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي وأن "إسرائيل" تقف خلف كل شيء بدليل أن هذه الحرب الإرهابية لم تتعامل مع القضايا التي تخدم الشعب السوري بل مع قضايا تتناقض مع مصالح هذا الشعب".

    وحول الموقف من الأكراد في شمال شرق سوريا قال المقداد: "نحن شعب واحد وأفضل ما في النسيج السوري هو التعددية التي نشأت عبر آلاف السنين لكن الولايات المتحدة تستثمر في "قسد" ونحن نقول إن الأكراد الذين ارتضوا الارتباط بمصالح الولايات المتحدة هم من فتح الباب أمام دخول القوات التركية للانتقام منهم وهؤلاء الأكراد هم من أدخل تركيا إلى الصراع ونحن نعتبر أن من يتواطأ ضد الوطن وسياسيات الوطن هو متواطئ مع أعداء سوريا وضد الشعب السوري".

    وأضاف:

    "الأكراد بأغلبيتهم وطنيون لكن هناك من دُفع له واشتُري بالمال وهذا ليس سورياً ولا وطنياً ومن له قضية وطنية فليناقشها داخل أرض الوطن وليس من خلال تحالفات مع الولايات المتحدة".

    وأردف قائلاً: لن ينجحوا في تفتيت سورية وهي مسألة وقت وسيأتيهم الدور والأفضل أن ينضموا إلى الجيش العربي السوري في بوتقة الجمهورية العربية السورية ولا يجب أن يتحالفوا مع أعداء الوطن وعلى من خان وطنه أن يدفع ثمن ذلك".    

    انظر أيضا:

    بالصور... مدافع "الهاوتزر" تدك معاقل الإرهابيين في سوريا
    بيسكوف يصرح عن الاتصالات الروسية التركية الإيرانية بشأن سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, المعارضة السورية, الحرب السورية, الحكومة السورية, فيصل المقداد, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك