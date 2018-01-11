مواجهات في تعز والجوف وقوات هادي تعلن تقدما في صعدة

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز، بالتزامن مع تجدد المواجهات في محافظة الجوف باليمن.

© AP Photo/ Saudi Press Agency التحالف يكشف عن أدلة وجود خبراء أجانب مع "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا، يوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني، مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الزهاري بمديرية المخا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأشار إلى أن الهجوم خلف قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي، وأُعطبت خلاله 3 آليات عسكرية، وتم أسر جنديين.

وأضاف أن قوات الرئيس هادي نفذت زحفين على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم ومنطقة المفاليس في مديرية حيفان، وأن الحوثيين تصدوا لهما.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ووفقا لموقع الجيش "26 سبتمبرنت" فإن قوات الرئيس هادي استكملت سيطرتها على سلسلة جبال ومرتفعات أم العظم الاستراتيجية وتباب محيطة بها منها تبتا فرعون ومصطفى في منطقة البقع بمديرية كتاف، إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله" أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واغتنم خلالها الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات ودراجات نارية.

في شأن متصل، لقي يمنيان مصرعهما جراء 3 غارات لطيران التحالف على منطقة عكوان في مديرية الصفراء.

كما قصف طيران التحالف بـ 5 غارات وادي آل أبو جبارة ومنطقة الفرع في مديرية كتاف وشن غارة على مديرية مجز.

على صعيد آخر، قال مصدر وزارة الدفاع بصنعاء "إن قتلى وجرحى سقطوا بهجومين للجيش اليمني على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في جبهة اليتمة بمديرية خب والشعف".

وأضاف أن مسلحي "أنصار الله" شنوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة صبرين بذات المديرية ألحق خسائر في صفوف الجيش اليمني. لافتا إلى أن طيران التحالف شن 4 غارات على مناطق متفرقة في خب والشعف.

وفي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، أشار المصدر، إلى أن مسلحي "أنصار الله" صدوا محاولتي تقدم لقوات الرئيس هادي على سلسلة جبال الشرقي ومنطقة سنومة في الأطراف الشرقية الشمالية لمديرية حريب القراميش.

وأعطب "أنصار الله" آلية عسكرية لقوات الرئيس هادي بصاروخ موجه في تبة المطار بمديرية صرواح، كما قصفوا بالمدفعية تجمعات للجيش اليمني خلف تبة المطار في ذات المديرية.

أما في العاصمة صنعاء، جدد طيران التحالف غاراته مستهدفا معسكر دائرة الأشغال العسكرية في مديرية شعوب بغارتين، أدتا إلى اندلاع حريق هائل.

بشأن مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة بأن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا معسكر رجلاء وتجمعات عسكرية سعودية في موقع عباسة وقبالة منفذ الخضراء بقطاع نجران.

ولفت المصدر إلى مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بكمين بعبوة ناسفة نصبه "أنصار الله" في طريق نهوقة وتفجير آلية عسكرية سعودية في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء في ذات القطاع.

وقصفت مدفعية "أنصار الله" تجمعات للجيش السعودي في مستحدث المخروق وموقعي المخروق الصغير والشبكة.