اعتقال عشرات المهاجرين الأفارقة في شرق ليبيا

أعلنت السلطات في شرق ليبيا إنها ألقت القبض على 81 مهاجرا من إريتريا وإثيوبيا والصومال، فروا من مهربين بعدما فشلوا في الوصول إلى أوروبا وإنها ستقوم بترحيلهم.

© REUTERS/ Ismail Zitouny فيلتمان يدعو لأن يكون العام الحالي هو عام التغيير في ليبيا

وصرح مسؤولون أن إمام مسجد على الساحل إلى الجنوب من مدينة بنغازي، هو من أبلغ السلطات عن المهاجرين، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر أحمد العريفي، مسؤول في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي، أن المهاجرين اعتقلوا في منطقة الزويتينة عند مخيم للمهاجرين غير الشرعيين. وأضاف أن السلطات ألقت القبض عليهم لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأضاف العريفي أن السلطات رحلت 5686 مهاجرا في المجمل من شرق ليبيا العام الماضي، بارتفاع من 2912 مهاجرا في 2016.

وقالت "رويترز" أن ليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الحالمين بالوصول لأوروبا عبر البحر. وعبر قرابة 120 ألف مهاجر من منطقة وسط البحر المتوسط العام الماضي.

وأضافت أن المهاجرين من غرب ليبيا في معظم الأحيان لكن الهجرة من هناك تراجعت بشدة في يوليو/ تموز عندما بدأت فصائل مسلحة في منع عبور المهاجرين. "ومعظم المهاجرين من دول غرب أفريقيا لكن بعض أبناء شرق أفريقيا يدخلون ليبيا عبر السودان".