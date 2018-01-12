ما هو السلاح الذي استخدم في إسقاط "إف-15" السعودية

لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حول الحادثة التي وقعت يوم الاثنين للطائرة السعودية "إف-15".

حتى الآن لم يتضح أي سلاح استخدم لإسقاط الطائرة؟ وهل أسقطت أم فقط تضررت؟

وقال الخبير العسكري المعروف، يوري ليامين، لا يزال غير معروف نوع الصاروخ الذي أصاب المقاتلة. فقد ظهر في الفيديو الذي نشره "أنصار الله" النظام البصري الإلكتروني FLIR Ultra 8500، الذي استخدم لتتبع الطائرة.

ويوجد احتمال أن "أنصار الله" استخدموا مدافع مضادة للطائرات تطلق صواريخ إلى الجو موجهة بالأشعة تحت الحمراء. ويوجد صور يظهر فيها صواريخ "إر-27تي" و"إر-73". ويوجد احتمال أنهم استخدموا المنظومة الصاروخية المضادة للطائرات "أوسا".

وأضاف الخبير: "وبما يخص إصابة الهدف، فإنه يوجد فيديو يظهر فيه كيف ينفجر الصاروخ على مسافة قريبة جدا من الطائرة، ولكن هذا لا يعني أنه تم إسقاط الطائرة، ربما فقط ألحق ضررا بها. ف"إف-15" طائرة قوية إلى حد ما، وتابعت الطيران بعد الإصابة. وربما استطاع الطاقم الوصول إلى القاعدة في السعودية بعد إصابة الطائرة. لم تعترف القوات الجوية السعودية بهذه الخسارة، كما اعترفت بخسارة "تورنادو" في السابق".