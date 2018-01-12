الجيش الإسرائيلي يعتقل قياديا فلسطينيا شمالي بيت لحم

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، قياديا فلسطينيا وعددا من المحتجين شمالي بيت لحم، وذلك خلال مسيرات رافضة للقرار الأمريكي بشأن القدس.

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين في الضفة ونابلس

وذكرت وكالة " سبوتنيك " أن الجيش الإسرائيلي "اعتقل عضو المجلس الثوري حسن فرج وآخرين شمال بيت لحم".

وأوضحت الوكالة أن حملة الاعتقالات جاءت بالتزامن مع خروج مسيرات تندد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت مسيرات حاشدة قد اندلعت، اليوم، في عدة مدن فلسطينية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإصداره الأوامر لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.