مجلس النواب الليبي يطالب بتحقيق دولي في محاولة لدعم الإرهابيين بمتفجرات قادرة على إبادة مدينة بأكملها

أدان مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، دولة وصفها بأنها تسلح الجماعات الإرهابية بمواد متفجرة قادرة على إبادة مدينة بأكملها.

وقال مجلس النواب في بيان، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن المجلس يدين بأشد العبارات محاولة دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة بكمية كيبر من المواد المتفجرة، التي تكفي تدير وإبادة مدينة بأكملها.

وكانت السلطات اليونانية قد اعترضت السفينة "أندروميدا"، القادمة من الموانئ التركية، المتجهة إلى ليبيا.

ووصفت بأنه هذا الإجراء انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن دعم الجماعات الإرهابية، التي تحارب الشعب الليبي، يتضح بصورة جلية في حثهم على تصنيع المتفجرات والمففخات، التي يتم استخدامها قتل الليبيين، ودمار ليبيا كلها.

وطالب المجلس، مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية، بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل، بشأن تلك الحادثة الخطيرة، ومن يقف وراءها.