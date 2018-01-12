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18:03 12 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير

    مصادر حكومية... صحيفة تنشر تفاصيل التحضيرات العسكرية لضرب السودان

    © AP Photo/ Raad Adayleh
    العالم العربي
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    قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية، إن "التحضيرات العسكرية والسياسية المصرية الإريترية نحت لمستوى عالٍ للعمل ضد السودان".

    وذكرت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن "القوات المسلحة نفذت عملية تأمين هي الأعلى في تاريخ السودان لتأمين الحدود الشرقية تماماً بعد إغلاقها الأسبوع الماضي ونشرت قوات طولاً وعرضاً لمواجهة أية تهديدات محتملة عبر خطة تآمرية عسكرية لدولتي مصر وإريتريا ضد السودان".

    ورفض أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية التعليق على هذا التقرير، خلال مكالمة هاتفية مع "سبوتنيك".

    وكشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ"الانتباهة" عن معلومات كاملة حول ما وصفته بـ"المخطط المصري-الإريتري" ضد السودان. وأوضحت أن القاهرة وأسمرا جمعتا قوات تابعة للمعارضة السودانية المسلحة من (حركة العدل والمساواة بقيادة عمر قرجة- وقوات من البجا بقيادة عمر الطاهر، وقوات من الحركة الشعبية قطاع الشمال، وقوات من الجبهة الثورية،  وقوات من حركتي عبد الواحد ومناوي) استجلبت من دولة جنوب السودان وليبيا.

    وبحسب ما ذكرته الصحيفة، "نبهت المصادر إلى أن تلك القوات جلب لتدريبها وتأهيلها وتنظيمها 1500 خبير عسكري وأمني مصري، ولفتت بالمقابل إلى وضع تلك القوات في معسكرات مدعومة بالكامل من النظامين المصري والإريتري في القطاع الغربي وإقليم (قاش بركه) غربي إريتريا، ومناطق (ساوا) وجبال (هورا) ومعسكر (حدش) وقاعدة (أداميت)".

    وأضافت الصحيفة: "أفصحت المصادر عن معلومات أخرى بإيلاء عملية التدريب وفق جداول مخصصة للخبراء العسكريين المصريين لتلك القوات في منطقة (أم حجر) والقطاع الجنوبي والقاعدة العسكرية (نورا) الإريترية، ونوهت المصادر إلى أن تلك القوات يجري إعداداها لتنفيذ مخطط ضد أمن واستقرار السودان، كما إنه يشمل تدريب المعارضة الإثيوبية وهم "الثوار" من الأرومو والتقراي والأمهرا".

    وووفقا للصحيفة، "جزمت المصادر بأن القاهرة دفعت بدعم عسكري متقدم لقوات المعارضة السودانية المسلحة يشمل عربات مدرعة ورشاشات وراجمات، وقالت إن القاهرة أعدت طائرات استطلاع "هيلكوبتر" وطائرات مقاتلة لإسناد قوات المعارضة بقاعدة "نورا" شمالي إريتريا، ونشرت في الوقت نفسه حوالي 1500 جندي مصري في قاعدة عسكرية في "مصوع" الإريترية.

    (صحف السودان الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني: تهديدات مصرية محتملة والبشير يحذر والسعودية تتدخل)

    من جانبها قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن إريتريا تقع في موقع استراتيجي على البحر الأحمر، وبالتالي تقع في نطاق الأمن القومي المصري.

    وأضافت عمر في مداخلة مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن زيارة الرئيس الإريتري إلى مصر لها أهمية كبيرة، خاصة مع التحركات التركية المريبة في السودان، والمشكلة في اليمن، وما يحدث في الصومال، ما يستوجب وجود تأمين كبير لمنطقة البحر الأحمر.

    وتابعت مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك مجالات تعاون كبيرة بين مصر وإريتريا، خاصة في مسألة صيد الأسماك من قبل الصيادين المصريين مقابل رسوم يدفعونها للدولة هناك، مؤكدةً أنه "لا يوجد تحركات عسكرية مصرية في إريتريا، وهذا الأمر نفته مصر والإمارات وإريتريا، ومن يطلق هذه الشائعات هدفه تبرير وجود قوات أجنبية على أراضيه".

    جدير بالذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير وجه اتهامًا رسميا للحكومة المصرية، قبل شهور، بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، حين شدد على أن "قوات الجيش والدعم السريع غنمت مدرعات ومركبات مصرية استخدمها متمردو دارفور في هجومهم  على الولايتين"، مؤكدا أن القوات المهاجمة انطلقت من دولة جنوب السودان ومن ليبيا على متن مدرعات مصرية، وهو ما نفته الحكومة المصرية في بيان رسمي.

    وقال الدبلوماسي المصري السابق السفير أحمد محمود، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن التلميح الذي قام به الرئيس السوداني عمر البشير بشأن جاهزية القوات المسلحة السودانية لصد أي عدوان على أراضيه، لم يكن له أي داع في التوقيت الحالي، لأنه يعبر عن أمرين كلاهما خطر، الأول أنه يبدو كـ"تهديد بالحرب"، وهو أمر لا يجوز بين الدولتين، والثاني أنه يترجم حالة التوتر التي يعيشها السودان، وهو أمر غير مقبول، خاصة أن مصر لم تقوم بما يثير خوف جارتها.

    ولفت الدبلوماسي المصري السابق، إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سبق له أن أكد في تصريحات صحفية وإعلامية على أهمية دولة السودان بالنسبة لمصر، وهو ما يعكس حالة عميقة من التقدير داخل أروقة الخارجية المصرية للأشقاء السودانيين، ويعكس أيضاً حرص مصر على إبقاء السودان في خانة الأشقاء.

    وأوضح محمود اللقاء الذي تم في القاهرة بين الرئيسين المصري والإريتري، والذي يثير مخاوف السودان، كان في إطار اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بينهما، وأيضا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وليس في إطار تدبير مؤامرة خفية ضد دولة السودان الشقيقة، كما ادعت بعض وسائل الإعلام السودانية.

    انظر أيضا:

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