"الجوهرة المشعة" تحتضن 1200 عائلة سعودية

كشفت إحصائيات حجز تذاكر العائلات السعودية عبر موقع "مكاني" لحضور لقاء "الأهلي" و"الباطن" في استاد "الجوهرة المشعة" في جدة، أنه تم حجز أكثر من 1200 تذكرة.

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ يبدي حرصه على تسهيل عملية شراء التذاكر عبر موقع "مكاني" وحجزها للعائلات التي تنوي حضور اللقاءات القادمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يجري التشديد على ضرورة عمل تذاكر خاصة لمدرج العائلات وعدم السماح لأي تذكرة بالدخول لذلك المدرج ما لم يتوفر عليها شعار العائلات.

وأوضحت الصحيفة أنه هناك جهود تبذل لإنجاح التجربة، مشيرة إلى وجود توجيهات بتوفير بيئة مناسبة بداية من شراء التذاكر حتى حضور المباريات.

وذكرت الصحيفة أن الموقع سجل، في الساعات الأولى من فتح التسجيل، شراء أكثر من 1200 تذكرة للعائلات من أصل 10 آلاف خصصتها مدينة الملك عبد الله الرياضية لهذا الغرض.

ويلتقي فريقي "الأهلي" و"الباطن" في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي، مساء اليوم الجمعة 12 يناير، في ستاد "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.