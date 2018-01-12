خبير: انهيار الورقة التركية في دعم "النصرة" والجيش السوري يحسم في إدلب

أكد الخبير العسكري، الاستراتيجي السوري، اللواء يحيى سليمان، أن الجيش السوري كان يتوقع قيام "جبهة النصرة" الإرهابية بشن هجوم مضاد في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم يخضع الجيش لعامل المفاجأة وتمكن من صد الهجوم المعاكس وحسم المعركة بوقت قياسي مع التنظيم الإرهابي.

وفي مقابلة مع برنامج "بانوراما" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، في حلقة تناولت التطورات الميدانية في سوريا، لفت اللواء السوري إلى الاحتجاجات التركية على عمليات الجيش اللسوري، ما يؤكد "مشاركة المدرعات التركية في دعم الجماعات الإرهابية في المعارك مع الجيش السوري ولا سيما جبهة النصرة".

وأكد اللواء سليمان أن

"جميع الأسلحة التي كانت بحوزة المجموعات المسلحة جاءت من تركيا، ما يؤكد وضوح العلاقة التي تجمع أنقرة بالمجاميع الإرهابية في إدلب".

ووصف الخبير النظام التركي بأنه "زئبقي يمكن أن يغير جلده بين الحين والآخر، وفي معدلات زمنية قياسية، وقد تعودنا على هذا السلوك من نظام أردوغان"، على حد وصف سليمان.

وأضاف: إنه يصيد في الماء العكر، ويحاول أن يرضي جميع الجبهات، ظنا منه بأنه يمارس لعبة الذكاء، الشيء الذي أصبح مكشوفا للجميع.

معتبرا أن عودة الدعم القوي التركي للمجاميع المسلحة يأتي في سياق كسب الأوراق على الطاولة في المفاوضات حول سوريا.

وخلص الخبير سليمان إلى أن "كل من يقرأ الميزان العسكري والتطورات على أرض الميدان، يستطيع أن يستخلص بسهولة أن هذه المجموعات ستنهزم عاجلا أم آجلا، لذلك يحاولون إطالة أمد الأزمة، وتسجيل نقاط هنا ونقاط هناك للاستفادة منها والقول بأنهم ما زالوا موجودين".