المتحدث باسم عنان: الفريق حسم قرار ترشحه للرئاسة وسيوجه خطابا إلى الشعب المصري "قريبا"

أكد سامي بلح، المتحدث باسم حزب "مصر العروبة"، والمتحدث الرسمي لحملة الفريق سامي عنان، إن الحزب اجتمع، أمس الخميس 11 يناير/ كانون الثاني، واتخذ قراره النهائي بترشيح الفريق سامي عنان في انتخابات رئاسة الجمهورية.

© Sputnik. Amro Omran صحيفة: رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة

وتابع بلح، في تصريح خاص لـ" سبوتنيك "، اليوم الجمعة، أن الحزب كلف أعضاءه وقياداته في المحافظات بالبدء في جمع توكيلات لترشيح الفريق عنان.

وأضاف المتحدث باسم عنان: "الفريق حسم أمره بالموافقة على ترشيح الحزب له، وسيتوجه بخطاب إلى الشعب المصري ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمجرد الانتهاء من جمع توكيلات الترشح القانونية، وعددها 25 ألف توكيل".

وأبدى المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، دهشته من نشر بعض المواقع الإخبارية المصرية والعربية، تصريحات على لسانه، مفادها أن الفريق لم يحسم أمره من الترشح للانتخابات، مضيفا: "لا أعرف من أين جاؤوا بهذا الكلام ولماذا تم نشره".

ويشترط الدستور المصري، وقانون تنظيم الانتخابات، على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، جمع 25 ألف توكيل من المواطنين في المحافظات المختلفة، أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا، لكي يتمكنوا من تسليم أوراقهم للهيئة العليا للانتخابات، للمنافسة على منصب الرئيس.