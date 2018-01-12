تفاصيل الاعتداء على ناشطة ليبية في طرابلس

وظهرت الطيب في شريط مصور، نشرته على "فيسبوك" وهي تبكي بينما تبدو آثار الاعتداء على وجهها بوضوح، مشيرة إلى أن الفيديو تم تسجيله بعدما تم إطلاق سراحها.
ولم تفصح الناشطة الليبية عن تفاصيل ما تعرضت له، إلا أنها كانت تصفهم بين حين وآخر بـ"الثوار"، مشيرة إلى أنها تعرضت للإيذاء اللفظي، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.
واستنكر نشطاء ومدونون خبر الاعتداء على الناشطة مريم الطيب، على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، وطالبوا وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ومديرية الأمن الوطني في طرابلس، بالتدخل العاجل وملاحقة المعتدين قانونيا.
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