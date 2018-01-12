3 إصابات في صفوف المدنيين جراء استهداف المجموعات المسلحة دمشق القديمة بالقذائف

وذكرت "سانا" مقتل 3 وإصابة 19 مدنيا بجروح الثلاثاء الماضي نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على منطقة الشاغور السكنية وحيي باب توما والقصاع.
وردا على الاعتداء أفادت الوكالة السورية بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.
وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ22 من يوليو/ تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.
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