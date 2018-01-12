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20:06 12 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الجيش السوري شرق دمشق

    3 إصابات في صفوف المدنيين جراء استهداف المجموعات المسلحة دمشق القديمة بالقذائف

    © Sputnik. Ali Hassan
    العالم العربي
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    جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق "منطقة تخفيف التوتر" في الغوطة الشرقية باعتدائها بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في حي القيمرية.

    الجيش السوري شرق دمشق
    © Sputnik. Ali Hassan
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    ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن المجموعات المسلحة أطلقت 4 قذائف سقطت على منازل الأهالي في حي القيمرية في منطقة دمشق القديمة ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

    وذكرت "سانا" مقتل 3 وإصابة 19 مدنيا بجروح الثلاثاء الماضي نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على منطقة الشاغور السكنية وحيي باب توما والقصاع.

    وردا على الاعتداء أفادت الوكالة السورية بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

    وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ22 من يوليو/ تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن في سوريا, إصابات, اعتداء ارهابي, قصف, المجموعات الإرهابية, الجيش السوري, دمشق القديمة, سوريا
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