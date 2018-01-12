"قوات هادي" تصد هجوما لـ"أنصار الله" شمال غربي اليمن وتقتل 20 منهم

أعلنت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي مقتل أكثر من 20 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مواجهات عنيفة بين الجانبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.