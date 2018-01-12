"قوات هادي" تصد هجوما لـ"أنصار الله" شمال غربي اليمن وتقتل 20 منهم

ووفقا للمصدر، فقد تصدى الجيش اليمني للهجوم عقب مواجهات استمرت 5 ساعات وكبد "أنصار الله" 20 قتيلا وعشرات الجرحى.
مشيرا إلى أن طيران التحالف ساند قوات الرئيس هادي بـ7 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع لمسلحي "أنصار الله" جنوب ميدي.
أعلنت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي مقتل أكثر من 20 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مواجهات عنيفة بين الجانبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
ووفقا للمصدر، فقد تصدى الجيش اليمني للهجوم عقب مواجهات استمرت 5 ساعات وكبد "أنصار الله" 20 قتيلا وعشرات الجرحى.
مشيرا إلى أن طيران التحالف ساند قوات الرئيس هادي بـ7 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع لمسلحي "أنصار الله" جنوب ميدي.
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