نساء السعودية في ملاعب الكرة (فيديو + صور)

توافدت العائلات السعودية إلى استاد "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، لحضور مباراة فريقي "الأهلي" و"الباطن" في دوري المحترفين.

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، أن نساء سعوديات توافدن إلى استاد "الجوهرة المشعة" في أول تواجد نسائي في مباراة كرة قدم في السعودية.

وكانت إحصائيات حجز تذاكر العائلات السعودية عبر موقع "مكاني" كشفت أن أكثر من 1200 عائلة حصلوا على تذاكر حضور المباراة، وفقا للصحيفة.

عاجل: وصلني مقطع جميل من أرض الحدث الكبير: العائلات السعودية متواجدة الآن بكثافة في ملعب الجوهرة؛ لحضور مباراة الأهلي والباطن.. رائع تفاعلهم مع المعلق الداخلي وهو يقرأ أسماء اللاعبين.. نبارك للوطن هذا الانفتاح المفرح، ونبارك لجميع العائلات السعودية هذه اللحظة العظيمة في تاريخنا. pic.twitter.com/k4gdY6voJV — وائل القاسم (@WAEL_ALGASSIM) January 12, 2018

وأوضحت الصحيفة أنه هناك جهود تبذل لإنجاح التجربة، مشيرة إلى وجود توجيهات بتوفير بيئة مناسبة بداية من شراء التذاكر حتى حضور المباريات.

وذكرت الصحيفة أن الموقع سجل، في الساعات الأولى من فتح التسجيل، شراء أكثر من 1200 تذكرة للعائلات من أصل 10 آلاف خصصتها مدينة الملك عبدالله الرياضية لهذا الغرض.

للمرة الأولى.. أبواب الملاعب في #السعودية تفتح للنساء pic.twitter.com/vWQFvvnDbR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2018

ويلتقي فريقي "الأهلي" و"الباطن" في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي، مساء اليوم الجمعة 12 يناير، في ستاد "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوهات لأول ظهور للنساء السعوديات في ملاعب السعودية.

وخصصت الهيئة العامة للرياضة فرق عمل متكاملة لمساعدة العائلات لحضور المباراة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.