الأميرة ريما تعلق على دخول نساء السعودية إلى الملاعب

أعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن سعادتها بحضور النساء السعوديات مباريات كرة القدم لأول مرة، خلال مباراة فريقي "الأهلي" و"الباطن" التي جرت، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني.

وتشغل الأميرة ريما بنت بندر منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وكتبت الأميرة السعودية على "تويتر" تدوينة نصها: "معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة، أشكركم جميعا على جهودكم ودعمكم الدائم. اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى".

وأضافت: "تعتبر لحظة تاريخية في المملكة، حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده".

ويعد حضور نساء سعوديات لمباراة كرة قدم في السعودية حدث تاريخي تشهده الملاعب السعودية لأول مرة.

معالي تركي آل الشيخ ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة أشكركم جميعا على جهودكم ودعمكم الدائم. الْيَوْمَ أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الاولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده @gsaksa @Turki_alalshikh — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) January 12, 2018

وتوافدت العائلات السعودية إلى ستاد "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، لحضور مباراة فريقي "الأهلي" و"الباطن" في دوري المحترفين.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نساء سعوديات توافدن إلى ستاد "الجوهرة المشعة" في أول تواجد نسائي في مباراة كرة قدم في السعودية.

وكانت إحصائيات حجز تذاكر العائلات السعودية عبر موقع "مكاني" كشفت أن أكثر من 1200 عائلة حصلوا على تذاكر حضور المباراة، وفقا للصحيفة.