اليمن: قتلى من عناصر القاعدة بغارات أمريكية على محافظة البيضاء

فيما أفاد مصدر آخر، بأن الغارات استهدفت منطقة الجسيمة وحمة لقاح في ذات المديرية، وأن قتلى سقطوا جراء القصف الجوي.
وعلى جانب آخر أعلنت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، مقتل أكثر من 20 من مسلحي جماعة "أنصار الله" في مواجهات عنيفة بين الجانبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقال المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على صفحته في "تويتر" إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا اليوم الجمعة مواقعا لقوات الرئيس هادي جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على المدينة منذ نحو 3 أشهر.
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