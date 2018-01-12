اليمن: قتلى من عناصر القاعدة بغارات أمريكية على محافظة البيضاء

صنعاء — سبوتنيك. وقال مسؤول في السلطات المحلية في محافظة البيضاء لـ"سبوتنيك" إن طائرات دون طيار أمريكية، شنت اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، 4 غارات على مواقع لعناصر تنظيم "القاعدة" في قرية ذي كالب بعزلة قيفة في مديرية القريشية.

فيما أفاد مصدر آخر، بأن الغارات استهدفت منطقة الجسيمة وحمة لقاح في ذات المديرية، وأن قتلى سقطوا جراء القصف الجوي.

وعلى جانب آخر أعلنت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، مقتل أكثر من 20 من مسلحي جماعة "أنصار الله" في مواجهات عنيفة بين الجانبين في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على صفحته في "تويتر" إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا اليوم الجمعة مواقعا لقوات الرئيس هادي جنوب وجنوب شرقي مدينة ميدي، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية على المدينة منذ نحو 3 أشهر.