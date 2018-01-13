"العليا للانتخابات الليبية": سجل الناخبين تخطى مليوني ناخب

مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حقق رقما قياسياً مميزاً بارتفاع عدد المسجلين إلى 2,005,814 ناخباً، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 12 يناير 2018.
وأضاف البيان أن "معدل تسجيل النساء ما زال يتحرك بنفس وتيرته الأسبوع الماضي، حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى 41 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين".
وأشار البيان إلى أن "عملية التسجيل ستتواصل حتى يوم 6 فبراير القادم 2018، فيما ستدشن المفوضية منظومة التسجيل بالخارج في الأول من فبراير، وفق آلية تسجيل عبر الإيميل من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض".
وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التسجيل في سجل الناخبين يوم 6 ديسمبر الماضي من عام 2017 ، ودعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل الليبيات والليبيين في الداخل والخارج إلى ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكداً على حقهم في الانتخاب من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين.
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