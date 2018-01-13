"العليا للانتخابات الليبية": سجل الناخبين تخطى مليوني ناخب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم السبت 13 يناير/كانون الثاني، عن تخطي سجل الناخبين حاجز المليوني ناخب ليل أمس الجمعة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل سوف تستمر حتى 6 شباط / فبراير 2018 القادم .

© AFP 2018/ Angelos Tzortzinis اعتقال عشرات المهاجرين الأفارقة في شرق ليبيا

البيضاء — سبوتنيك . وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أن:

مؤشر التسجيل بمنظومة تسجيل الناخبين حقق رقما قياسياً مميزاً بارتفاع عدد المسجلين إلى 2,005,814 ناخباً، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 12 يناير 2018.

وأضاف البيان أن "معدل تسجيل النساء ما زال يتحرك بنفس وتيرته الأسبوع الماضي، حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى 41 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين".

وأشار البيان إلى أن "عملية التسجيل ستتواصل حتى يوم 6 فبراير القادم 2018، فيما ستدشن المفوضية منظومة التسجيل بالخارج في الأول من فبراير، وفق آلية تسجيل عبر الإيميل من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض".

وبدأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التسجيل في سجل الناخبين يوم 6 ديسمبر الماضي من عام 2017 ، ودعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كل الليبيات والليبيين في الداخل والخارج إلى ممارسة حقوقهم السياسية، مؤكداً على حقهم في الانتخاب من خلال إدراج أسمائهم في سجل الناخبين.