وزير داخلية "كردستان" يزور بغداد اليوم

يصل وفد كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري إلى بغداد، اليوم السبت، للقاء وزير الداخلية في الحكومة العراقية قاسم الأعرجي.

© AP Photo/ كردستان نرحب بتحركات بغداد لإنهاء مشاكل الإقليم

بغداد- سبوتنيك وقال مصدر في مكتب وزير الداخلية إن "كريم سنجاري وزير داخلية إقليم كردستان سيزور بغداد يوم السبت للقاء وزير الداخلية قاسم الأعرجي".

وأضاف المصدر أن "الوفد سيبحث عددا من المواضيع المهمة من بينها، ملف إدارة المنافذ الحدودية والجوازات والبطاقة الوطنية الموحدة وسبل التعاون المشترك".

وتأججت الأوضاع بين بغداد، وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. وبدأت القوات الاتحادية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها.

فضلاً عن، فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.