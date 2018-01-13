وزير داخلية "كردستان" يزور بغداد اليوم

وأضاف المصدر أن "الوفد سيبحث عددا من المواضيع المهمة من بينها، ملف إدارة المنافذ الحدودية والجوازات والبطاقة الوطنية الموحدة وسبل التعاون المشترك".
وتأججت الأوضاع بين بغداد، وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. وبدأت القوات الاتحادية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها.
فضلاً عن، فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.
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