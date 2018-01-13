اتصال هاتفي بين تميم والسبسي

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مساء أمس الجمعه، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

© Sputnik. Edward Pesov تونس تعلق على أزمة قطع العلاقات مع قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم مع الرئيس التونسي، مؤكدة أنه جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات إقليميا ودوليا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتزامن هذه المباحثات، في وقت تشهد فيه عدد من المدن التونسية، احتجاجات على غلاء الأسعار، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.