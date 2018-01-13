مصرف قطر المركزي يوجه البنوك بالتعامل المباشر مع البنوك السودانية

© AFP 2018/ Ashraf Shazly صحف السودان: تهديدات مصرية محتملة والبشير يحذر

سبوتنيك. وأكد مسؤول الإعلام ببنك السودان المركزي، عبد الرحمن محمد، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أن محافظ بنك قطر المركزي، وجه جميع البنوك العاملة بالدوحة، بالبدء الفوري والمباشر لكافة المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية من تحويلات ومراسلة وغيرها".

كان محافظ بنك قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، أفاد في تعميم صحافي، لكل المصارف القطرية، ببدء التعامل الفوري، المعاملات المصرفية والمالية، وذلك يأتي عقب رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، وأن الأمر يلغي كل الأوامر السابقة المخالفة لذلك.

ويشار إلى أن دولة قطر هي أول دولة تبدأ فعليا في تنفيذ التعاملات البنكية والمصرفية مع البنوك السودانية وذلك بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من قرار أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2016، برفع الحظر الاقتصادي عن السودان، بعد أن ظل تحت طائلة العقوبات الاقتصادية لأكثر من 20 عاما، لكنها أبقت على اسم السودان ضمن "قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وطالبت الخرطوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى تتمكن المؤسسات الدولية المالية، إعفاء ديون السودان المتراكمة منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 والتي تقدر بـ 48 مليار دولار.