خطوة جديدة في طريق محمد بن سلمان إلى التحول الوطني بالسعودية

قررت المملكة العربية السعودية منح التأشيرة السياحية التي أقرّتها المملكة لمواطني عدد من الدول.

وحسب موقع "سبق" السعودي سيتم البدء في تنفيذ التأشيرة إلكترونيا خلال أسابيع قليلة قادمة لمواطني منطقة الشينغن المجموعة الأوربية (٢٥ دولة)، ومواطني القارتين الأمريكتين، واليابان، والصين الشعبية، والصين الوطنية، وسنغافورة، وماليزيا، وبروناي، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وذلك عن طريق التقدم لإحدى الشركات المعتمدة التي بدورها تقدّم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات.

أما عن الاشتراطات المطلوبة لمنح التأشيرة السياحية السعودية، فهي أن يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.

وأن يتم قدوم السائحين ضمن مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

وألا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عاماً، وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم.

وألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وأن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها الموجودين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات، وأن تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.

وبحسب "سبق" يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي، كما يمكن للراغب في الحصول على تأشيرات سياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول على التأشيرة عن طريق برنامج "اكتشف المملكة".

وكانت السعودية قد قررت، الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2018، السماح للنساء اللواتي تجاوز عمرهن 25 عاماً بدخول المملكة دون محرم، بتأشيرات "سياحية" قصيرة الأجل.

ونقلت صحيفة "عرب نيوز" السعودية، عن المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة قررت السماح بمنح تأشيرات سياحية للنساء الأجنبيات اللواتي تجاوزن سن 25 عاماً، دون اشتراط وجود "محرم" معهن لدخول المملكة.

وأكد المدير العام للهيئة عمر المبارك، أن التأشيرة السياحية ستصدر بشكل مفرد، وستكون مدة صلاحيتها 30 يوماً، وهي مختلفة عن تأشيرات العمل والحج والعمرة والزيارة.

وطرحت هذه المبادرة ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وهو مشروع يهدف إلى زيادة نشاط الاستثمار والسياحة في المملكة، وأيضاً ضمن رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت المرأة حقوقاً لم تكن تمتلكها من قبل مثل قيادة السيارة والعمل في المطارات، والتصويت في الانتخابات المحلية.