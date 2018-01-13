دبلوماسي مصري يرد على السودان: ليس لنا قواعد عسكرية في إريتريا

نفى سفير مصر في إريتريا، ياسر هاشم، وجود تواجد عسكري مصري في إريتريا أو أى دولة أخري، واصفا ما يتردد في هذا الشأن بالشائعات والأقاويل.

تقرير- سبوتنيك. وقال هاشم خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن مصر ليس لديها قواعد عسكرية في إريتريا أو غيرها من الدول، وأضاف "لا يوجد توجه مصري حاليًا لإنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا أو أي دولة أخرى، وهذا حديث خارج عن السياق وليس له أساس من الصحة".

وكشف السفير المصري أن الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، على تواصل دائم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصر تقدم دعمًا سياسيًا لإريتريا في مجلس الأمن، وحقوق الإنسان، وأن سياسة مصر الخارجية واضحة المعالم، ولا تتغير بالتجاذبات في المنطقة.

وقال هاشم إن مصر عادت إلى القارة الأم مرة أخرى، وهو ما ينعكس إيجابيًا على العلاقات السياسية وفرص الاستثمار ورفع قدرات بلدان إفريقيا ما يؤدي إلى استقرار البعد الاستراتيجي لمصر.

وأشار السفير المصري إلى نمو التعاون المصري الإريتري، وزيادة المشروعات الثنائية المشتركة بين البلدين مثل الاستزراع السمكي ومزارع لتسمين المواشي بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الإريتري والمصري، فضلًا عن زيادة معدلات التجارة وإنشاء مراكز طبية لتوفير الرعاية الصحية ومشروعات إنشائية أخرى، موضحًا أن التعاون بين البلدين يقتضي توفير خطوط ملاحية بحرية.

وكان مساعد الرئيس السوداني قد صرح، الخميس الماضي، بأن بلاده تواجه ما وصفه بـ"تهديدات عسكرية" محتملة من جارتيه مصر وإريتريا، بعد رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.