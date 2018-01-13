قفزة في إيرادات مصر من السياحة في 2017

قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة في عام 2017 كما ارتفعت أعداد السياح الوافدين، بنسبة كبيرة.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي...مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق "طفرة"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني، قوله إن "إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائحا".

وذكر المسؤول أن هذه الزيادة ترجع إلى "زيادة الحركة السياحية في النصف الثاني من 2017 حيث وصل عدد السائحين خلاله إلى 4.7 مليون سائحا".

وأضاف المسؤول "معدل الإنفاق السياحي زاد إلى 95.6 دولار في الليلة الواحدة خلال النصف الثاني من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام".