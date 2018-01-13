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16:36 13 يناير/ كانون الثاني 2018
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    دواء

    إيران تسعى للدخول إلى سوق سوريا الدوائي

    © Sputnik. Maxim Bogodvid
    العالم العربي
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    يسعى القطاع الدوائي الإيراني للدخول إلى السوق السورية بتقديم منتجه المحلي الذي كان حاضراً في أجنحة المعرض التخصصي للشركات الدوائية والطبية الإيرانية الذي أقيم لأول مرة في دمشق بمشاركة 40 شركة إيرانية.

    إيران
    © Fotolia/ Sputnik/Borna_Mir
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    وأوضح مدير مصنع للأطراف الصناعية في إيران نصر الله إسلامي لـ"سبوتنيك" أن المشاركة هي الأولى في سوريا وتم تقديم نماذج للأطراف الصناعية في الوقت الذي يتم دراسة إقامة مشغل لتركيب وتجميع الأطراف الصناعية في سوريا بينما تكون الصناعة في إيران مع إرسال فريق تقني إلى سوريا لتركيبها، علماً أن المعمل قدم المساعدة للهلال الأحمر السوري.

    وبينت مديرة التسويق الصيدلاني في شركة البركة الدولية الدكتورة جانيت برونسسيان لـ"سبوتنيك" أن بداية العمل كانت عام 2015 في الفترة التي حصل فيها نقص كبير في احتياجات الأدوية وعملت الشركة على توريد الدواء من إيران إلى السوق المحلية السورية بأسعار مناسبة ساهمت في ترميم النقص في القطاع الدوائي لاسيما في أدوية التخدير والسرطان، علماً أن الشركة ملتزمة في توريد الأدوية المفقودة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

    وأضافت برونسسيان أن الشركة تحرص على تأمين الدواء للبلاد بالتعاون مع إيران وجميع الأدوية هي من إنتاج إيران وتتراوح الأسعار حسب نوع كل صنف ولكنها تنافس الأصناف الهندية المرتفعة.

     وأشار المهندس عباس حقيقي من شركة إحيا دارمان إلى لـ"سبوتنيك" إلى أن المشاركة عرضت معدات غرف العمليات وغرف الطوارئ منها أجهزة التخدير المتطورة بدلاً من الإبر الوريدية وايجابيته بأن أعراضه أقل من الإبرة على جسم الإنسان ولا يوجد إلا في إيران وبأسعار مدروسة وهو بهدف مساعدة الشعب السوري.

    ولفت مستشار النائب الأول للسفير الإيراني بدمشق مصطفى قاسمي إلى أن المنتجات المعروضة ضمن الأجنحة هي صناعة إيرانية مئة بالمئة وتعكس القدرات والطاقات العلمية الموجودة في إيران، في وقت تحرص الشركات الإيرانية على المشاركة في مختلف المعارض لإثبات جودة منتجاتها.

    وسببت الحرب التي تتعرض لها سوريا في فقدان الأدوية النوعية والمناعية والوراثية واللقاحات وأدوية مرضى الأورام وباقي الأمراض المزمنة غير المنتجة محلياً، إضافة إلى قلة التجهيزات الطبية وقطع الغيار اللازمة للاستمرار في تشغيلها وذلك في ضوء الحصار الاقتصادي الأحادي الجانب المفروض على الشعب السوري والذي طال القطاع الصحي وباقي القطاعات الخدمية.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, إيران, دواء
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