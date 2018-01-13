تسجيل
16:36 13 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    حركتي فتح وحماس توقعان اتفاق المصالحة في القاهرة، مصر 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    جدل حول تراجع "حماس" عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت حركة "حماس"، رسميا عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب يوم الأحد المقبل، ما أثار حالة من الجدل حول أسبابها وتأثير ذلك على الموقف الوطني الفلسطيني الموحد ضد قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس.

    عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول العلاقات الخارجية فيها موسى أبو مرزوق
    © AFP 2018/ Khaled Desouki
    "حماس" تعتذر رسميا عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني
    وقال الدكتور جهاد الحرازين القيادي في حركة فتح وأستاذ العلاقات الدولية إن قرار حركة "حماس" الامتناع عن المشاركة في  اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يعني عدم مشاركتها في صناعة القرار الفلسطيني في ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية.

    وأضاف الحرازين في حواره مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"،  أن الظرف الحالي "يستوجب أن يكون هناك موقفًا فلسطينيًا وطنيًا موحدًا؛ لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك القرارات الاحتلالية".

    و أعتبر القيادي في حركة فتح رفض قيادات حماس حضور اجتماع المجلس المركزي لعقده في مدينة رام الله بالموقف "غير مقبول"، لأنها تمارس عملها في الضفة الغربية بشكل طبيعي مع تواجد قيادات وأعضاء مجلس تشريعي لحركة "حماس" داخل الضفة الفلسطينية.

    وأكد على أهمية عقد جلسات المجلس المركزي على أرض الوطن، من أجل التأكيد على الهوية الفلسطينية من خلال قيام المؤسسات بمهامها داخل الوطن تجسيدًا لحالة من السيادة، فضلًا عن وجود دعوات وجهت إلى كافة القنصليات والسفارات في مدينتي رام الله والقدس من أجل حضور الجلسة الافتتاحية، واصفًا امتناع "حماس" عن المشاركة "بالتهرب من المسؤولية الوطنية في ظل تواجد تحديات كثيرة تتطلب المواجهة، وتساءل القيادي في حركة فتح، هل هناك تدخلات خارجية أثرت على موقف "حماس"؟
    فلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام حماس
    © AFP 2018/ MAHMUD HAMS
    المتحدث: موقف حماس من المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي سيتضح خلال أيام

    و أضاف "في البداية كانت هناك مؤشرات إيجابية تخرج من حماس عن الاجتماع عندما وجهت إليها الدعوة، لكن بين ليلة وضحاها أعلنت امتناعها عن المشاركة قبل انعقاد المجلس بيوم واحد، ولماذا لم تعلن موقفها قبل ذلك؟".

    ومن جانبه، أرجع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، في حديثه مع برنامج "بين السطور"، رفض حركة حماس المشاركة في اجتماع المجلس المركزي  لموقف الرئيس الفلسطيني من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس  والذي لم يُرضِ حركة "حماس"  وطالبت من أبو مازن رد سريعًا وقرارات تؤخذ على مستوي مجلس الأمناء لكافة الفصائل الفلسطينية ولكن ما حدث هو تأجيل وتسويف أضعف الموقف الفلسطيني أمام قرار ترامب.

    وأضاف: "قرار اجتماع المجلس المركزي في رام الله الواقعة تحت سيادة الاحتلال، يُصعب على حركتي حماس والجهاد المشاركة بحرية، كما أنه من الصعوبة أن تخرج قرارات تحت سلطة الاحتلال لتقاومه وتتحدى هيمنته".

    وتابع: "هناك إصرار من قبل حركتي حماس والجهاد على أن يكون أي اجتماع فلسطيني خارج الأراضي المحتلة والسيطرة الإسرائيلية، وقد تم اقتراح كلًا من  مصر ولبنان لعقد مثل هذه الاجتماعات والبلدان يرحبان بذلك، مشيرا إلى أن "هذا أقدر على لم الشتات الفلسطيني وضم حضور واسع من كافة الأطراف"، مضيفا بأن الرئيس محمود عباس يرفض لذلك.    

    انظر أيضا:

    لماذا اعتذرت "حماس" عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي
    "حماس" تعتذر رسميا عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني
    "حماس": عائلة الضابط الإسرائيلي جولدن تتاجر بمعاناة ابنها المفقود
    سر إعلان "داعش" الحرب على "حماس" في غزة
    إصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بطلق ناري في رأسه بقطاع غزة
    الكلمات الدلالية:
    المصالحة الفلسطينية, أخبار المصالحة الفلسطينية, فلسطينيين, أخبار فلسطين الآن, حركة فتح, حركة المقاومة الإسلامية حماس, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك