الكويت: رسوم مخصصة لمباشرة نشاط "تدخين الشيشة"

قال محمد العنزي، نائب مدير الهيئة العامة للبيئة في الكويت، إن الهيئة انتهت من وضع لائحة تنفيذية جديدة تخص المجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، وتتضمن استيفاء رسوم خاصة للترخيص بمباشرة نشاط تدخين الشيشة.

وأوضح العنزي في لقاء مع صحيفة "الراي" الكويتية أن "الهيئة ستنفذ حملة شاملة وواسعة في هذا الإطار"، مبينًا أن "اللائحة حددت إصدار ترخيص خاص من الهيئة لتلك الأماكن، يتضمن دفع قيمة رسوم مخصصة لمباشرة النشاط (تدخين الشيشة) ضمن ضوابط محددة"، بحسب الصحيفة.

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وحول العقوبات التي يتضمنها قانون البيئة، قال العنزي إن الهيئة "لا تهدف إلى جمع الأموال أو فرض العقوبات كالسجن أو تحصيل مبالغ مالية، ولكن هدفنا إيصال رسالة هي أن لكل مخالفة بيئية ثمنًا"، مشيرًا إلى أن "عدد المخالفات بلغ 2500 مخالفة منذ بداية تطبيق القانون، منها 1400 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة".

ونبّه العنزي أصحاب المخيمات الربيعية إلى أن "الهيئة ترصد كل المخالفات ولن يتم التهاون في أي مخالفة بيئية"، كاشفًا أن "عمليات الرصد تتم عن طريق طلعات جوية، وميدانية من قبل البلدية، والعقوبات تتضمن بالإضافة إلى الغرامة المالية الإحالة على النيابة أيضًا".