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16:37 13 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الجيش السوري داخل معمل الإسمنت

    سوريا تبدأ عمليات صيانة شاملة لأكبر معمل منتج للإسمنت فيها

    © Sputnik. Morad saeed
    العالم العربي
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    بدأت الورشات الفنية، التابعة للشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في مدينة حماة بسوريا اليوم، أعمال صيانة شاملة للمعمل رقم 3 الذي يعد أكبر معمل منتج للإسمنت في سوريا بطاقة تصل إلى 3 آلاف طن من "الكلنكر" يوميا.

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    © Sputnik. Maxim Bogodvid
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    وقال مدير عام الشركة المهندس الطيب يونس إن عمليات الصيانة تشمل تنفيذ صيانات لأقسام المعمل الميكانيكية والتحكمية.

    وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" ذكر يونس أن إنتاج الشركة خلال العام الماضي بلغ 541947 طنا من الإسمنت و773441 طنا من مادة الكلنكر بينما بلغت الكميات المعبأة والمسلمة نحو 534492 طنا. ولفت يونس إلى أن نسبة تنفيذ إنتاج مادة الكلنكر كانت منخفضة نتيجة لتوقف فرن المعمل رقم 3 في النصف الأول من العام 2017 وذلك بسبب ضعف توريد مادة الفيول إلى الشركة وحاليا يتم توريد المادة بشكل مستمر وتغطي حاجة الشركة.

    وفيما يتعلق بمادة الإسمنت كانت النسبة منخفضة وذلك بسبب امتلاء سيلوات الإسمنت نتيجة عدم قدرة فرع مؤسسة العمران على تسويق الحصة المنوطة به.

    وعانت الشركة في المرحلة السابقة من صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج الخارجية وخصوصا الحجر الكلسي والبازلت إضافة إلى المعاناة في توفير الوقود.

    وقدرت الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة أن تبلغ أرباحها خلال العام 2017 نحو 7 مليارات ليرة سورية من جراء بيع منتجاتها في الأسواق الداخلية.

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    أخبار سوريا, معمل إسمنت, صيانة, الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء, سوريا
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