الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن تسريبات حول العلاقة مع الكويت

أصدرت الخارجية المصرية بيانًا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت وبعض دول الخليج.

وذكر بيان الوزارة على الصفحة الرسمية لها بموقع "فيسبوك"، أن مصر تثمن عاليًا بكل إعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما مع بعضهما البعض في مواجهة التحديات المختلفة.

وحذرت الخارجية من "خطورة الالتفات إلى محاولات الوقيعة والإضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي وأذرعه الإعلامية المعروفة، ومن يقف وراءها من دول وجهات تستهدف الإضرار بمصر".

وأوضح البيان أنه "علي الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق علي مثل تلك الاعمال المشبوهة التي لا تعبر إلا عن يأس مقترفيها، إلا أنه تقديرا وإعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي، واحتراماً لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها، فقد آثرت أن تؤكد مجددا علي موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول الخليج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها لإرادة شعبها".

وقالت الوزارة إن هذا البيان "تعقيب على ما تداولته وسائل إعلام تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي"، في إشارة إلى ما بثته إحدى القنوات من تسجيلات صوتية زعمت أنها مكالمات هاتفية بين ضابط مخابرات مصري يوجه أحد الإعلاميين بشأن أساليب التعاطي الإعلامي مع دولة الكويت والأزمة الخليجية، ويدعو فيه إلى العمل على الوقيعة بين الكويت وقطر، ويتضمن تطاولا على الشعب الكويتي والخليجي بصفة عامة.