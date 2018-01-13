المتحدث باسم الجيش اليمني بصنعاء لـ"سبوتنيك": مفاجآت عسكرية في الطريق

أكد العميد شرف لقمان، المتحدث باسم الجيش اليمني بصنعاء، أنه "بعد دخول منظومة الدفاع الجوي لساحة المعركة، سوف تتغير قواعد الحرب خلال فترة قريبة".

وأضاف لقمان، في مقابلة هاتفية مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 13 يناير/كانون الثاني، أن الجيش أصبح لديه اليوم إمكانات الردع التي يمكن أن تحدث نوع من التوازن الكامل في كل الأسلحة "البحرية، والدفاع الجوي، بجانب القوات البرية".

وتطرق لقمان، خلال اللقاء إلى "عدد كبير من النقاط الاستراتيجية الهامة، والتي صاحبت التطورات والتغيرات على الأرض". ومن تلك النقاط: "مصادر تسليح القوات الجوية، والكاميرات الحرارية، والصواريخ الباليستية ومصادرها، وكيف تمكنوا من الوصول لتلك المعادلة في ظل ظروف الحصار، وهل ساعدت دول مثل إيران في تزويدهم بالخبرات، وأجزاء الصواريخ الباليستية سواء بشكل مباشر أم غير مباشر".

ولفت المتحدث العسكري، إلى أن "الأيام القادمة تحميل المزيد من المفاجآت التي لم يحسب التحالف لها أي حساب، كما حدث بموقع ضبعة السعودي في منطقة نجران، وإسقاط الطائرة التورنيدو وإصابة الـمقاتلة التابعة للتحالف الـF15، وقدرات الجيش واللجان الشعبية على الصمود بعد مرور أكثر من 1000يوم".

وأوضح لقمان، خلال اللقاء، أن "التحالف يقود حربا إعلامية مغلوطة ويقوم بعمليات تضليل متعمده للرأي العام المحلي والعالمي حول ما يدور من معارك على الأرض، فيقوم بتصوير انتصارات وهمية، ولوكان ما يقومون ببثه حقيقي لقاموا بتوثيق تلك العمليات ونشرها". مؤكداً أن "الجيش اليمني ملك لكل الفصائل بلا استثناء وأن أنصار الله فصيل ضمن فصائل الشعب، وشرفاء حزب المؤتمر شركاء في العملية السياسية، ولا حلول عسكرية في الأمة، ويجب أن يسير التفاوض في مسارين، مسار خارجي مع التحالف ومسار داخلي بين مكونات الشعب اليمني".