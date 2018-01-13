ماذا وراء التهدئة.. لماذا ترفض إسرائيل وحماس "خيار التصعيد"

تزن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أخطر تصعيد مع إسرائيل في قطاع غزة منذ عام 2014 بميزان حساس إذ إنها تريد أن تظهر مقاومة لإسرائيل وللولايات المتحدة لكنها تخشى أن يتطور الأمر لحرب جديدة تجر ويلات على الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المحاصر.

وأطلق فلسطينيون 18 صاروخا وقذيفة مورتر من القطاع صوب إسرائيل منذ أن خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة انتهجتها بلاده منذ عقود بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول. ويشكل عدد تلك الصواريخ ثلث كل الهجمات المماثلة خلال ثلاثة أعوام ونصف من الهدوء النسبي.





© REUTERS/ Suhaib Salem لماذا اعتذرت "حماس" عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي أما إسرائيل فقد آثرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توخي الحذر ولم تستهدف في الأغلب إلا منشآت خاوية لحماس في غارات جوية ليلية رغم مطالبات من سكان في الجنوب برد عسكري صارم. وتعكس تلك الخطوات الحذرة من جانب العدوين اللدودين أنهما يتشاركان في التردد بشأن خوض حرب مجددا، بحسب تحليل لوكالة "رويترز".





فلا تزال أحياء في غزة تحمل آثار الدمار الذي تسببت فيه الهجمات الإسرائيلية خلال حرب دامت سبعة أسابيع في 2014 وفي إسرائيل ليس هناك مجال يذكر لتحمل انطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ بشكل يومي.





لكن الإسرائيليين والفلسطينيين العاديين يدركون تماما أن من شأن واقعة واحدة، يتسبب فيها صاروخ من القطاع في سقوط عدة ضحايا في إسرائيل أو مقتل أحد قياديي النشطاء الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، أن تفجر الموقف بشكل يخرج عن سيطرة القادة.





ويقول أكرم عطا الله المحلل السياسي في غزة "في الأسابيع الأخيرة كان هناك إطلاق للصواريخ وقصف إسرائيلي وهذا يعطي انطباعا بأن الانفجار وشيك، فإلى متى ستتحمل حماس الضربات الإسرائيلية لمواقعها؟ وإلى متى سيتحمل نتنياهو الضغوط والنقد الداخلي؟ لا يوجد ضمانات".





وعلى الرغم من أن ضربات الصواريخ من القطاع لم تتسبب في قتلى أو إصابات خطيرة في إسرائيل إلا أن المزارعين في التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة يترددون في الخروج لرعاية حقولهم خشية أن يتعرضوا لخطرها في حين يتدرب الأطفال على إجراءات الاحتماء التي ينفذونها إذا دوت صفارات الإنذار.





© AP Photo/ Adel Hana صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس" وقالت هيلا فينلون وهي من سكان مزرعة نتيف هعسارا الجماعية في جنوب إسرائيل المتاخمة للحدود مع القطاع "نشعر في الآونة الأخيرة بوجود أكبر للجيش. أُبلِغنا بأن نكون أكثر حذرا ولإخلاء الملاجئ احتياطيا. لا تعرف أبدا متى سيأتي الصاروخ التالي".





وردت حماس على خطوة ترامب بحشد احتجاجات على الحدود وغض الطرف عن إطلاق فصائل أخرى صواريخ صوب إسرائيل في أسبوعين من الهجمات اليومية التي تراجعت مؤخرا.

وقال عطا الله: "بالنسبة لحماس هذا يحفظ ماء الوجه.. فهي تظهر بأنها وراء هذه الاحتجاجات بدون الحاجة للذهاب إلى حرب".





واتفقت الفصائل الفلسطينية في نقاش بينها على عدم تبنى رد أعنف إذ من شأن المواجهة المسلحة أن تقلص التأييد الدولي الذي حصل عليه الفلسطينيون دبلوماسيا وتحول الانتباه عن العملية السياسية. لكن سامي أبو زهري القيادي في حماس حذر من التقليل من احتمال نشوب حرب تحت ما وصفه بالاحتلال الإسرائيلي. وقال لرويترز إن "الوضع في غزة صعب جدا وغير محتمل ومهيأ للانفجار".



ومن جهة أخرى، ترى إسرائيل في إيران محفزا خارجيا للعنف. وتقول حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن إيران تعهدت بالمساعدة فيما تخبو جذوة الحرب في سوريا حيث نشرت طهران تعزيزات عسكرية لصالح الرئيس بشار الأسد.

وألقت إسرائيل باللوم في هجمات الصواريخ على حركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى بدلا من حماس بل وذهبت إلى حد أنها نسبت، على مضض، الفضل لحماس لإدراكها لاحتياجات المدنيين الفلسطينيين.





© AP Photo/ Adel Hana سر إعلان "داعش" الحرب على "حماس" في غزة وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت في خطاب الأسبوع الماضي: "الدعوات للرد على حماس بكامل القوة دعوات غير مسؤولة". وأشار إلى أن "خطر الانهيار الإنساني" الذي يتعرض له القطاع هو الذي دفع حماس للتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتأمين إعادة إمداد القطاع بالكهرباء.





كما أن إسرائيل لديها مشكلات أخرى. فمع تحييدها لخطر الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة اعتمادا على نظام القبة الحديدية الدفاعي وعملها المتواصل في بناء جدار تحت الأرض لمنع النشطاء من حفر أنفاق عبر الحدود يقول مسؤولو دفاع إسرائيليون إن ما يقلقون منه أكثر هو إيران والجبهة الشمالية القابلة للاشتعال مع سوريا ولبنان.





لكنهم يخشون أيضا من أن الجدار العازل المزود بمجسات والذي سيتكلف 1.1 مليار دولار على كامل الحدود بطول 60 كيلومترا قد يغري نشطاء قطاع غزة باستخدام أنفاقهم لاستهداف إسرائيل قبل أن يخسروها.





وقد طرحت عدة مبادرات اقتصادية لتخفيف وطأة الأوضاع في قطاع غزة وتراوحت بين بناء جزيرة قبالة ساحل القطاع على البحر المتوسط للتعامل مع الواردات مباشرة عبر البحر وإصدار المزيد من تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين أو دخول الصادرات الزراعية لإسرائيل.





© AP Photo/ Tsafrir Abayov الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه البلدات المحاذية للقطاع وقال عاموس يدلين، وهو رئيس سابق للاستخبارات العسكرية وهو حاليا مدير معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب الذي أعد مذكرة مؤلفة من 180 صفحة عن أزمة غزة، "هناك جهود لمساعدة السكان (الفلسطينيين) بطريقة لا تذهب إلى الجناح المسلح من حماس".





وتسببت مخاوف إسرائيل بشأن المشكلات الداخلية في قطاع غزة في إثارة خلاف مع إدارة ترامب التي هددت بقطع المساهمة الأمريكية في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم مساعدات ضرورية للاجئين في القطاع وتدعم وتدير مئات المدارس وعشرات المنشآت الصحية.





وتقول إسرائيل إن ذلك التمويل يجب أن يقطع ولكن تدريجيا وإن أونروا يجب تفكيكها في نهاية المطاف وتسليم مسؤولياتها إلى وكالة اللاجئين العالمية التابعة للأمم المتحدة. وقال صالح النعامي وهو محلل سياسي فلسطيني إن قطع التمويل لأونروا سوف يشكل "ضغوطا شديدة على الناس في غزة".





واتفق مع ذلك بيتر ليرنر وهو متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي وقال: "على الرغم من أن أونروا بعيدة كل البعد عن الكمال فقد توصلت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية ككل عبر السنوات إلى أن كل البدائل ستكون أسوأ بالنسبة لإسرائيل".