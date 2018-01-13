إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية

أصيب عشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني.

© AP Photo/ Mohamad Torokman فلسطين: لن نخضع لـ"ابتزاز" ترامب بسبب تهديده بوقف المساعدات للسلطة

وأصيب مواطنان بالرصاص المطاطي، وذلك في مواجهات القوات الإسرائيلية، حسب وفا.

وندد المشاركون في مسيرة انطلقت من قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله، بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضا لاستهداف إسرائيل المتواصل للقرية.

وقال أحد نشطاء المقاومة الشعبية في القرية باسم التميمي، إن القوات الإسرائيلية قمعت المشاركين في المسيرة بشكل عنيف وأطلقت قنابل الصوت والغاز والعيارات المطاطية صوبهم، ما تسبب بإصابة شابين بالعيارات المطاطية نقلا إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، حسب وفا.

وكانت القوات الإسرائيلية، فرضت ظهر اليوم، حصارا على قرية النبي صالح، وأعلنتها "منطقة عسكرية مغلقة"، بعد أن نصبت حواجز على مدخلها، ومنعت المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، لمنع إقامة مهرجان شعبي داعم لمدينة القدس، بعنوان "القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

يذكر أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق يوم أمس الجمعة، في المواجهات التي دارت في القرية في جمعة الغضب السادسة، احتجاجا على اعلان ترمب نقل سفارة بلاده الى مدينة القدس، والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.