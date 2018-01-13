مقتل وإصابة 15 من "أنصار الله" بمواجهات مع "قوات هادي" جنوب غربي اليمن

سقط 15 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل وجريح بمواجهات دارت جنوب غربي البلاد، اليوم السبت، مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف "عربي إسلامي" تقوده السعودية.

© Sputnik. Hani Mohammed إصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة في حضرموت شرقي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال موقع "26 سبتمبرنت" التابع للجيش اليمني، إن الجيش "استهدف تجمعا لمسلحي "أنصار الله" في محيط مدرسة محمد علي عثمان شرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن، ما أسفر عن مصرع القيادي ابراهيم الحاكم و3 من مرافقيه".

وأضاف أن ثلاثة من مسلحي "أنصار الله" قتلوا خلال صد الجيش اليمني محاولة تسلل للجماعة إلى مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة قهبان في عزلة اليمن بمديرية مقبنة.

إلى ذلك، شهدت منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم مواجهات بين قوات الرئيس هادي والحوثيين خلفت قتيلين و6 جرحى من مسلحي "أنصار الله".

في الأثناء، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي شمال منطقة يختل في مديرية المخا، خلف قتلى وجرحى وأعطبت خلاله 7 آليات ومدرعات للجيش اليمني.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي إسلامي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 عملية عسكرية لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.